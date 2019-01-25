Администрация «ВКонтакте» объяснила, почему заблокировала «снежных ботов», хваливших Смольный

Представитель соцсети «ВКонтакте» объяснил причину блокировки аккаунтов, которые фигурировали в расследовании «Фонтанки» про ботов, которые хвалили уборку снега в Петербурге и работу Смольного. На следующей день после появления материала они исчезли.

«Указанные аккаунты были удалены за организацию массового распространения однотипной информации после жалоб пользователей», – сообщил 25 января официальный представитель соцсети Дмитрий Лушников.

В официальном сообществе Смольного в соцсети «ВКонтакте» – группе «Правительство Санкт-Петербурга» – после расследования «Фонтанки» произошел массовый исход комментаторов. Целые ветки бесед и десятки комментариев остались без авторов. Среди них были аккаунты, которые участвовали и в поддержке хорошей уборки Петербурга от снега.