ФСБ ищет в Госстройнадзоре следы не построенного отеля Hilton на Малой Морской

«Фонтанке» стала известна причина визита сотрудников УФСБ к руководству Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга (Госстройнадзор). Они интересовались документацией на здание, в котором не появился отель Hilton.

Как стало известно «Фонтанке» 25 января, мероприятия УФСБ связаны с возможными незаконными действиями сотрудников Госстройнадзора при исполнении инвестиционного договора города с компанией «Дельта». Он заключен в 2009 году и касается здания на Малой Морской улице, 5.

В 2000 годах власти передали дом девелоперской компании «Кеско» для приспособления под гостиницу Hilton за 5 млрд рублей. Но в 2007-м Малую Морскую, 5, поделили на две части. Дворовую (литера А) оставили за структурой «Кеско» ООО «Морская, 5», а фасадную (литера Б) передали компании «Дельта». Многолетние споры и попытки договориться оказались безуспешны. Hilton без фасада инвестору не нужен был, и проект был загублен.

В 2018 году, по данным «Фонтанки», компания «Дельта» пыталась семь раз получить в Госстройнадзоре разрешение на ввод объекта капстроительства и получала отказ. На восьмой, в декабре, чиновники сдались, и будто бы причина не в магическом влиянии цифры «8». Порой число «15 000 000» имеет больший вес.

В том же декабре, по информации нашего издания, в ФСБ и другие правоохранительные структуры поступило очередное обращение с просьбой проверить деятельность «Дельты» на Малой Морской, 5, и сотрудников смольнинских подразделений. По слухам, за мероприятиями ФСБ стояла «Кеско», и назывался даже конкретный идеолог – директор регионального представительства компании Дмитрий Бронштейн.

В комментарии «Фонтанке» предприниматель сообщил, что с «Кеско» трудовые отношения он прекратил в ноябре 2018 года, заявление на «Дельту» не подавал.

«Но я слышал, что поступало обращение в органы. Оно было очередным. Мы регулярно в течение 2017 – 2018 годов направляли письма в прокуратуру, ФСБ и другие структуры, обращали внимание на нарушение условий инвестдоговора. Раздел здания произошел не совсем корректно. Но конкретных обвинений в адрес конкретных лиц не было», – уточнил Бронштейн.

По словам собеседника, подконтрольная «Кеско» компания «Морская, 5» решила к концу 2018 года избавиться от непрофильного актива. Дворовая часть здания без фасадной ей не нужна.

Кроме Госстройнадзора и дома на Малой Морской, 5, сотрудники ФСБ накануне посетили офис компании «Дельта» на улице Восстания, 7. Ее бенефициаром СПАРК указывает 78-летнюю Галину Девяткину, но неформальным владельцем считается ее сын, 51-летний предприниматель Андрей Девяткин. Ранее он руководил фирмой «Промэнергогаз», в 2005 году задерживался по делу об убийстве гендиректора юридической компании «Акта» Сергя Копылова. У них был коммерческий спор за акции предприятия. Подозрения с Девяткина были сняты. Ранее, в 1990-х, он баллотировался в Госдуму, но проиграл Сергею Степашину.

Комментарий Андрея Девяткина получить не удалось.

Накануне, 24 января, силовики провели обследование кабинетов главы Госстройнадзора Евгения Кима, его первого заместителя Елены Чеготовой и начальника управления выдачи разрешений Арсения Волкова.

Евгений Ким возглавляет службу с апреля 2018 года. Информацию «Фонтанки» о внимании ФСБ к Малой Морской, 5, он подтверждать не стал.