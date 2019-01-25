Ультиматум красному Шлиссельбургу: роспуск или компромат в девять копеек

Власть Ленобласти проверила тех, кто впервые забрал Шлиссельбург у "Единой России". Депутатам предъявили недостоверность деклараций. Она помещается в ладони.

Андрей Котов/Интерпресс

Губернатор Ленинградской области инициировал процедуру роспуска совета депутатов Шлиссельбурга Кировского района. В минувшем июне там прошли выборы, и коммунисты впервые в истории отобрали город у единороссов. В середине января в совет депутатов Шлиссельбурга поступило четырнадцать похожих заявлений за подписью главы региона. Обращаясь к каждому конкретному депутату, он настаивает на добровольном сложении полномочий.

Аппарат губернатора и правительства, возглавляемый Игорем Петровым, проверил "достоверность и полноту сведений о доходах, расходах, об имуществе" в отношении пятнадцати депутатов, включая главу Владимира Номерова. Коммунист Евгений Александров отказался предоставлять информацию, так что на него сразу подали представление в местную прокуратуру.

Ошибки, найденные у остальных, вне зависимости от того, будут ли они стоить им карьеры, превратятся в анекдот.

Так, депутат от КПРФ Лариса Князева, работающая мастером участка на птицефабрике "Синявинская", не указала в сведении о доходах 9 копеек, полученных в 2017 году от вклада в ПАО "Сбербанк". В ПАО "Почта Банк" у неё по состоянию на 1 июня было 1 тысяча и 4 рубля. И вот она их, получается, скрыла, сообщив при регистрации кандидатом всего о 50 рублях. Еще о двух счетах она вообще ничего нигде не написала, хотя, в "Сбербанке" за её фамилией обнаружено 97 рублей 82 копейки, а в ПАО "МТС Банк" – 0 рублей 00 копеек.

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