Вернись или умри. С помощью мачете житель Колпино пытался спасти любовь

Сотрудники правоохранительных органов исследуют колпинские сугробы, чтобы найти нетипичное для Петербурга – мачете. Такой аргумент местный житель использовал, чтобы вернуть любимую. Обдумывать предложение женщине приходится в операционной.

Как стало известно «Фонтанке», 26 января Следственный комитет по Колпинскому району намерен выйти в суд с ходатайством об аресте 39-летнего Николая Анохина. В попытке подогреть чувства с помощью холодного оружия следователи усмотрели посягательство на жизнь человека.

С колото-резаными ранами 51-летняя жительница Колпино поступила в больницу в ночь на 24 января. Изначально полиция возбудила дело по факту тяжких телесных повреждений. Чуть позже подключился Следком, который пришёл к выводу, что преступление достойно квалификации по более серьезной статье – «Покушение на убийство».

По версии следствия, Афонин шёл на встречу с потерпевшей, будучи уверенным, что в живых останется только один. Темой беседы должны были стать личные отношения, которые для женщины закончились, а партнер считал иначе.

По информации «Фонтанки», поздним вечером в среду мужчина подъехал к дому возлюбленной и уговорил еще раз обсудить перспективы совместной жизни. На мини-кроссовере Honda HR-V бывшие почти два часа катались по улицам Колпино. Женщина пыталась объяснить – то, что мертво, воскреснуть не может.

Выходом из тупика, по версии следствия, Афонин посчитал мачете, которое он вытащил из-под курки. В джунглях внушительного размера нож с широким лезвием используют для прохода сквозь заросли, голливудские режиссёры вкладывают его в руки маньякам, а петербуржец Николай приставил к горлу любимой и произнёс примерно следующее: «Или ты снова живешь со мной, или не живешь вообще». Но и этот довод не убедил женщину, она открыла дверь машины и стала звать на помощь. Тогда воздыхатель дважды ударил ее мачете в живот.

Как предполагает следствие, добить потерпевшую подозреваемому помешал проезжавший мимо автомобиль. Мужчина выскочил из салона «Хонды» и сбежал, выбросив в ближайший сугроб орудие незаконченного убийства.

С истерзанной брюшной полостью женщина была госпитализирована. После операции врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Николай Афонин задержан. 26 января ему будет предъявлено обвинение в попытке убийства, меру пресечения изберет суд.