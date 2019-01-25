Рейс из Пулково и еще четыре самолета не могут сесть в Симферополе из-за тумана

Самолет Airbus A319, выполняющий рейс авиакомпании «Россия» SDM6895 из Пулково в Симферополь, не может сесть в аэропорту назначения. Сейчас он вместе с четырьмя другими лайнерами из Москвы выполняет полет в зоне ожидания над полуостровом.

Причиной задержки прибытия рейсов стала плохая видимость, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе аэропорта Симферополя. Согласно авиационному метеопрогнозу TAF, в течение суток, начиная с 15:00 по Гринвичу (18:00 по московскому времени) 25 января, в аэропорту временами будет наблюдаться видимость 400 метров, туман, сплошная облачность с нижним краем 200 футов (около 65 метров).