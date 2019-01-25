Снег, гололед, мороз. Январские холода задержатся в Петербурге на последние выходные месяца

Морозную и пасмурную погоду обещают жителям Петербурга синоптики на последние выходные января. Тем, кто пойдет на Дворцовую смотреть парад, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от блокады, стоит утеплиться.

По данным гидрометцентра Северной столицы, субботнее утро начнется со снега и слабой метели. 26 января в городе днем до -12, на дорогах гололед и снежный накат, подталкивать горожан в спины будет умеренный ветер с востока.

Под вероятным снегом и при температуре до -13 градусов пройдет парад военной техники в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января. О других уличных и не только мероприятиях на выходные читайте в гиде «Фонтанки».

Январский снег в Петербурге бьет рекорды. Ранее в Смольном сообщили, что первый месяц 2019 года стал еще более снежным, чем зимой 2011-го. За первые 25 дней нападало 83 см.