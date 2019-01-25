Американцы увидели беспилотник «Яндекса», оборудованный в одиночку из-за проблем с визами, и пришли в восторг

Несмотря на то, что Соединенные Штаты считаются местом рождения беспилотных технологий и остаются лидером в этой области, ситуация может в скором времени измениться, считают американцы.

Да, в Америке с большой помпой проходят испытания беспилотников Waymo в Аризоне. Да, Ford налаживает беспилотный коммерческий транспорт в Майами. Да, десятки других компаний по всем штатам тестируют собственные системы автономных транспортных средств. Но российская компания «Яндекс», имеющая также службу такси более чем 100 городах, официально запустила собственную программу развития автономных автомобилей лишь в январе 2017 года, пишет Automotive News Europe.

Несмотря на то, что Yandex почти не известен на Западе, в России он воспринимается как «русский Google», отмечают журналисты. Однако такая аналогия неверна, считает Павел Воробьев, возглавляющий команду разработчиков беспилотника Yandex.

«Это немного оскорбительно. Это больше похоже на то, что мы – Силиконовая долина России», – цитирует слова Воробьева издание.

Беседа журналистов с Воробьевым состоялась в начале января в Лас-Вегасе в рамках выставки CES 2019, где «российская Силиконовая долина» произвела сильное впечатление, продемонстрировав результаты всего лишь двухлетней работы.

С самого начала, пишет Automotive News Europe, был виден резкий контраст между российской разработкой и десятком других беспилотников, которые показывали на CES. Почти все они двигались в автономном режиме только на улице, в то время как на стоянку или в гараж – уже под управлением человека. Toyota Pruis V, оборудованная системой автономного управления от Yandex, все делала сама. Сама выезжала с парковки, сама пропускала пешеходов, сама останавливалась перед светофорами. Водитель, хотя и присутствовал за рулем, ничего не касался и ни разу не вмешался в управление. Один раз автомобилю пришлось резко затормозить из-за пешехода, уткнувшегося в свой смартфон, а в другом случае получилось вообще как в комедийном фильме. Группа пешеходов приблизилась к переходу, и Prius заранее обнаружил их и остановился. Остановились и они. Один из пешеходов сделал приглашающий жест — мол, проезжайте! Но автономный автомобиль не понимает таких жестов, и «Приус» продолжал стоять. Водитель-испытатель так же махнул рукой пешеходам, показывая, что автомобиль их пропускает. Те опять замахали в ответ. Сеанс взаимной вежливости продолжался несколько минут, пока все-таки люди не перешли дорогу, и машина продолжила движение. Но даже в этом случае водитель не касался органов управления.

Интересно, что участие в выставке команды Yandex не обошлось без приключений. Американская сторона долго тянула с с визами для российских инженеров, и в конце концов все свелось к тому, что готовил автомобиль один человек. Ему пришлось приехать в Лас-Вегас за несколько недель до выставки, купить обычный Toyota Prius V в салоне и самостоятельно модернизировать его, установив лидары, камеры, радар и компьютер в багажнике. А затем еще и составить карту маршрутов по городу.

Тем не менее результат впечатлил американских коллег. По оживленным многополосным магистралям Лас-Вегаса, забитым транспортом, с постоянным перестроениями, с машинами, выезжающими со стоянок у супермаркетов, с пешеходами и десятком других помех, «российский» Prius двигался более уверенно, чем любой другой беспилотник, уверяет Automotive News Europe.