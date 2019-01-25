Уровень безработицы в России снизился в 2018 году. По подсчетам Росстата, постоянной работы нет менее чем у 4 млн человек

Безработица в России в декабре 2018 года составила 4,8%, говорится в докладе Росстата, опубликованном 25 января.

По сравнению с ноябрем показатель не изменился, но по сравнению с декабрем 2017 года он снизился на 0,3 процентного пункта.

Всего постоянной занятости в декабре не имели 3,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше. Но зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда, только 0,7 миллиона человек.

Предприятия при этом стали лучше платить сотрудникам. На 1 декабря посроченная задолженность по заработной плате российских компаний составила 3,4 трлн рублей, что на 0,2% меньше, чем на 1 ноября.