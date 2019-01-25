Следователи из России и Бангладеш обменялись опытом борьбы с коррупцией. Страны занимают 135-е и 143-е места в рейтинге коррумпированности

Для научно-практического семинара «Проблемы противодействия коррупции» Следственный комитет России выбрал в соратники коллег из Народной Республики Бангладеш. У стран один из самых высоких рейтингов коррумпированности в мире.

О совместном мероприятии сообщает на своем сайте 25 января Следственный комитет России. Встреча прошла в Московской академии СКР с участием членов комиссии по противодействию коррупции Бангладеш.

«Представители комиссии хотят перенять опыт Следственного комитета России в борьбе с коррупционными преступлениями», – говорится в сообщении. В 2017 году министр финансов Бангладеш Ама Мухиф заявил: «Коррупция в нашей крови. Мы увязли в этом опасном болоте».

Обмен опытом может быть равнозначным, так как, по статистике, с взятками и прочими теневыми благами служения государству ситуация в странах примерно одинаковая. В рейтинге восприятия коррупции, составленном организацией Transparency International, Россия делит 135-ю строчку с Гондурасом и Папуа-Новой Гвинеей, Бангладеш идет следом.