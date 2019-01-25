«Проблемы с подвеской, а в остальном идеален»: на аукцион выставлен Urus 2019 года, разбитый за неделю

Вам нужен кроссовер Labmo Urus? Конечно, это будет недешево. Но может, это того стоит?

Как пишет Motor1, новенький SUV Lamborghini Urus продается через аукцион Copart в Далласе, штат Техас, реально за полцены. При стоимости этого конкретного автомобиля «в салоне» в 236 000 долларов аукцион предлагает начинать торговаться со 115 тысяч. А все из-за того, что благодаря беспечному водителю (или водительнице) у автомобиля «небольшие проблемы».

Собственно, проблемы ясно видны на фотографиях. Автомобиль 2019 года выпуска, прошел всего 752 мили по спидометру (1200 км) и, судя по дате начала аукциона, был в руках прежних владельцев неделю. Теперь у него не хватает передка и, как написано в сопровождающем тексте, «проблемы с подвеской».

Хотя в остальном машина в прекрасном состоянии. Как пишут в объявлениях в газетах, «салон чистый, один владелец». Салон Urus действительно в состоянии «муха не садилась» (если только в Далласе зимой мухи не впадают в спячку). Вот только все подушки безопасности, включая боковые, придется поменять.

Возможно, автомобиль продает страховая компания, а незадачливый водитель получит страховку, чтобы купить следующий Urus. А этот злосчастный экземпляр итальянского кроссовера ждет какого-нибудь охотника за запчастями или российского автомобильного «жучка», который купит его за полцены, отремонтирует где-нибудь в Литве и продаст какому-нибудь отечественному бизнесмену, падкому до дорогих игрушек.