«Фонтанка» вошла в топ-10 самых цитируемых интернет-ресурсов за прошедший год

На шестом месте по цитируемости оказалась «Фонтанка» среди всех российских интернет-ресурсов по итогам 2018 года. В Петербурге и области издание на первом месте.

Данные за прошедший год представила компания «Медиалогия» 25 января. Цитирование материалов «Фонтанки» в сторонних источниках поставило издание на шестую строчку, первые три места занимают РБК, сайт телеканала Russia Today и «Газета.Ру».

Самым цитируемым информагентством стало издание РИА Новости, газетой – «Известия», журналом — Forbes. Чаще всего среди телеканалов ссылались на материалы Первого, среди радиостанций лидирует «Говорит Москва».

В ноябре «Медиалогия» подвела и региональные итоги. За третий квартал 2018 года «Фонтанка» сохранила лидирующие позиции и стала самым цитируемым СМИ в Петербурге и Ленобласти.

Для составления рейтинга компания использует почти 50 тысяч открытых источников.