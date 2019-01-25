МВД: Задержанного в Магнитогорске гражданина Киргизии на причастность к взрыву не проверяли

Хуснидин Зайнабидинов, супруга которого после задержания мужа рассказала, что его проверяют на причастность к взрыву в Магнитогорске, числился в базе Интерпола.

Об этом 25 января после публикации на сайте радиостанции «Азаттык» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Зайнабидинов, по ее словам, заключен под стражу до экстрадиции на родину, в Кыргызстан, там его объявили в международный розыск после беспорядков в городе Ош в 2010 году.

Супруга задержанного упомянула этот факт, называла радиостанция и статьи обвинения — организация массовых беспорядков, умышленное повреждение имущества и разжигание межнациональной розни.

Однако Халимахон Зайнабидинова утверждала, что мужу показывали фотографии незнакомых ему людей и требовали назвать их имена. По ее словам, супруг сам ей сказал, что его заподозрили в причастности к взрыву. Упомянула она и о пытках над задержанным — его якобы били, складывали на спину кирпичи, использовали электрический ток. О пытках в официальном комментарии Ирина Волк не упомянула.