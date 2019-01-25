Смольный: Рекорд суперснежного января 2011 года побит, и это не предел

За 25 дней января 2019 года в Петербурге толщина снежного покрова составила 83 см снега. Суперснежной зимой 2010-2011 годов, после которой в Петербурге сменился губернатор, за весь январь накопилось 82 см.

О промежуточном рекорде собщает 25 января комитет по благоустройству. По данным чиновников, это не предел, уже в субботу, 26-го числа, может выпасть до 9 см снега.

1,177 млн кубометров осадков из города вывезли с начала года, а всего с начала снежного сезона — полтора миллиона. В 2017 году за январь убрали 290 тысяч кубов, год назад — 420 тысяч. 25 января улицы убирают 1161 единица техники и 1061 специалист ручной уборки.

Накануне вице-губернатор Николай Бондаренко рассказал, что, с точки зрения уборки улиц, самая сложная ситуация в Центральном, Василеостровском, Петроградском и Адмиралтейском районах, где высокая запаркованность. Напомним, ранее глава аппарата врио губернатора Любовь Совершаева признала, что уборка улиц профинансирована бюджетом лишь на 60%.