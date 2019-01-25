Смольный: Рекорд суперснежного января 2011 года побит, и это не предел
За 25 дней января 2019 года в Петербурге толщина снежного покрова составила 83 см снега. Суперснежной зимой 2010-2011 годов, после которой в Петербурге сменился губернатор, за весь январь накопилось 82 см.
О промежуточном рекорде собщает 25 января комитет по благоустройству. По данным чиновников, это не предел, уже в субботу, 26-го числа, может выпасть до 9 см снега.
1,177 млн кубометров осадков из города вывезли с начала года, а всего с начала снежного сезона — полтора миллиона. В 2017 году за январь убрали 290 тысяч кубов, год назад — 420 тысяч. 25 января улицы убирают 1161 единица техники и 1061 специалист ручной уборки.
Накануне вице-губернатор Николай Бондаренко рассказал, что, с точки зрения уборки улиц, самая сложная ситуация в Центральном, Василеостровском, Петроградском и Адмиралтейском районах, где высокая запаркованность. Напомним, ранее глава аппарата врио губернатора Любовь Совершаева признала, что уборка улиц профинансирована бюджетом лишь на 60%.
Справка:
Снежная зима 2018-2019 года уже породила большое количество проблем. По заявлениям комитета по благоустройству, с начала сезона вывезено более 1,3 млн кубометров снега, это примерно столько же, сколько за всю зиму 2014-2015 годов. На фоне недовольства горожан качеством уборки улиц и дворов активизировались чиновники: врио губернатора Александр Беглов провел ночное совещание в Смольном, а перед этим подарил очередной медийный мем: приказал раздать районным администрациям «лопаты Беглова», чтобы они тоже принимали участие в работах. Кроме того, глава города поручил увеличить снегоуборочный парк в городе и заменить песок на гранитную крошку там, где это возможно, а в конце прошлой недели ввёл особый режим готовности к ЧС. К вопросу подключились депутаты: Борис Вишневский привлечь к работе бойцов Росгвардии, а Максим Резник — провести парламентское расследование. Контролирующие органы регулярно выписывают штрафы подрядчикам из-за состояния внутриквартальных территорий и дорог, а УФАС выявило «снежный картель» при проведении торгов на уборку улиц на 8 млрд рублей. На фоне сложной обстановки на сетевых ресурсах появились интернет-боты, которые настаивают на том, что город убирают хорошо.