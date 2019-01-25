Снова 9 баллов, пробка даже на ЗСД. В навигаторе появились «разговорчики», расхваливающие уборку улиц

Загруженность дорог Петербурга вечером 25 января достигла 9 баллов. Это уже не аномалия. Так происходит каждый вечер на этой неделе, и для этого, похоже, уже не надо ни снегопада, ни парада.

За последний час «Яндекс.Пробки» зафиксировали несколько многокилометровых пробок. В список попала даже ЗСД:

17:24 — Пироговская набережная, Выборгская набережная, Ушаковская набережная, от Литейного моста до улицы Академика Крылова. В пробке длиной 4,8 км можно потерять 1 час 15 минут, что на 23 минуты больше обычного.

17:24 — Полюстровский проспект, от Феодосийской улицы до проспекта Маршала Блюхера. В пробке длиной 3,5 км можно потерять 54 минуты, что на 22 минуты больше обычного.

17:24 — внешняя сторона КАД, Большой Обуховский мост (вантовый), от Московского шоссе до Октябрьской набережной. В пробке длиной 9,2 км можно потерять 39 минут, что на 20 минут больше обычного.

17:27 — Митрофаньевское шоссе, от набережной Обводного канала до Благодатной улицы. В пробке длиной 3,7 км можно потерять 42 минуты, что на 23 минуты больше обычного.

17:33 — Невский проспект, улица Гончарная, Полтавская улица, Невский проспект, площадь Александра Невского, мост Александра Невского, Заневский проспект, проспект Косыгина, от Садовой улицы до проспекта Наставников. В пробке длиной 9,7 км можно потерять 1 час 44 минуты, что на 21 минуту больше обычного.

17:48 — ЗСД, от набережной Макарова до улицы Оптиков. В пробке длиной 5 км можно потерять 38 минут, что на 22 минуты больше обычного.

18:36 — Софийская улица, от Николаевского проезда до Дунайского проспекта. В пробке длиной 4,4 км можно потерять 40 минут, что на 24 минуты больше обычного.

Любопытное наблюдение, не претендующее на объективность: иногда в разговорчиках пользователей «Яндекс.Навигатора» преобладает позитивный настрой, иногда резко критический, а сегодня там появились некие граждане, довольные уборкой улиц. «Фонтанка» поймала несколько комментариев: «Наконец тут нет реагента. Экономим на мойке», «Коммунальщикам явно кто-то навставлял этой зимой. Работают», «Не сравнится с тем болотом с солями, что было раньше. Песок намного лучше».

Напомним, на днях «Фонтанка» провела расследование о снежных ботах «из Приморья», которые в соцсетях убеждают жителей Петербурга в качественной и регулярной уборке сугробов. После этого подозрительные аккаунты прекратили работу. И более того, в официальном сообществе Смольного в соцсети «ВКонтакте» – группе «Правительство Петербурга» – произошел массовый исход комментаторов.