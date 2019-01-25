«Гадать на кофейной гуще бесполезно». Козак заявил, что вопрос о введении соцнормы энергопотребления закрыт

Соцнорма энергопотребления для населения вводиться не будет. Как пишет «Коммерсантъ», об этом 25 января заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

«Вопрос закрыт. Гадать на кофейной гуще — вернемся мы или не вернемся (к обсуждению этого вопроса. — Прим. ред.) — бесполезно. Он закрыт», – сказал Козак.

Вице-премьер уточнил, что финансовая нагрузка на население растет и без того.

«В текущем году и, может, на ближайшее будущее дополнительная финансовая нагрузка на граждан достаточно высокая — это и увеличение НДС, отсюда увеличение стоимости товаров и услуг. Поэтому решили отложить», – пояснил Козак.

Правительство попробует найти другие меры для повышения эффективности работы электросетевого комплекса.

Напомним, 23 января стало известно, что Минэкономики предложило ввести социальную норму потребления электроэнергии для граждан на уровне 300 кВт·ч в месяц для домохозяйства. «Фонтанка» изучила, много это или мало.