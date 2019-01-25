«Женский запрос»: Почему женщины ведут себя как взрослые, а думают как всегда

Ведущие подкаста Венера Галеева и Елена Ваганова обсуждают новости и выясняют, что на самом деле надо женщине, когда она идет выпить в бар.

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История Насти Рыбки из антикоррупционного расследования превратилась в сплетню о девушке с пониженной социальной ответственностью, а 30-летние мамы чем-то провинились перед председателем Новгородской областной думы.

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