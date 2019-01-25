18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-12°C
/ Завтра: -14
$ 65.92р
74.63р
17:16 26.01.2019
Расширенный поиск

Женский запрос
26.01.2019 14:50
Печать

«Женский запрос»: Почему женщины ведут себя как взрослые, а думают как всегда

Ведущие подкаста Венера Галеева и Елена Ваганова обсуждают новости и выясняют, что на самом деле надо женщине, когда она идет выпить в бар.

История Насти Рыбки из антикоррупционного расследования превратилась в сплетню о девушке с пониженной социальной ответственностью, а 30-летние мамы чем-то провинились перед председателем Новгородской областной думы. 

Как слушать подкасты «Фонтанки», читайте здесь.

Задать вопрос или предложить тему можно, написав сюда: podcast@fontanka.ru

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор