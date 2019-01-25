Россияне в 2018 году потратили в магазинах более 30 трлн рублей

Оборот розничной торговли в России по итогам 2018 года вырос на 2,6% по сравнению с 2017-м, говорится в материалах Росстата, опубликованных 25 января. Всего россияне потратили в магазинах 31,6 трлн рублей.

Продажи еды по итогам года выросли на 1,7%, до 15,2 трлн рублей. На покупку непродовольственных товаров отечественные потребители израсходовали 16,5 трлн рублей, что на 3,4% больше, чем годом ранее.

В четвертом квартале потребление росло более заметным темпами, чем в среднем по году: оборот розничной торговли увеличился на 2,7%, составив 8,8 трлн рублей. При этом на продукты питания россияне потратили 4,2 трлн рублей (+1,9% по сравнению с октябрем-декабрем 2017 года), на непродовольственную группу – 4,6 трлн рублей (+3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го).