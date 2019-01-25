Члена ЦИК лишили учёной степени за «списанную» диссертацию. Из кандидатов он ушёл по собственному желанию

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) лишила учёной степени члена Центризбиркома, бывшего депутата Госдумы Валерия Гальченко. Оригинальности в его научной работе едва набралось на половину.

Об этом на заседании ВАК заявил председатель комиссии Владимир Филлипов, пишет в Facebook 25 января участник «Диссернета» Иван Бабицкий. Он уточняет, что кандидат социологических наук Гальченко написал заявление по собственному желанию. Правда, уже после того, как документ рассмотрели в экспертном совете и рекомендовали оставить экс-депутата без степени.

Гальченко получил её в 2013 году в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Через два года «Диссернет» нашёл в его научной работе «Местное самоуправление как институт развития социальной активности населения (социологический анализ)» масштабные заимствования. Из 143 листов непосредственно диссертации плагиат нашли на 72, пишут «Ведомости».

Гальченко подтвердил изданию, что информацию черпал из аналитического отчета «Условия повышения социальной активности граждан в решении местных проблем». Исследования якобы были получены под его руководством, но другие участники без его ведома поспешили разместить отчёт в Интернете.

В апреле 2017 года по заявлению «Диссернета» бывшего депутата рекомендовано лишить учёной степени. Гальченко не стал противиться, отметив, что «ждал этого решения и теперь сможет продолжить работу над исследованием».

Валерий Гальченко был депутатом Госдумы с 1999-го по 2016 год. В феврале 2016-го назначен членом Центризбиркома. В ЦИК он участвует в формировании избиркомов, взаимодействует с органами госвласти и местного самоуправления субъектов по поводу организации выборов, координирует рассмотрение жалоб на решения и действия избиркомов на местах.