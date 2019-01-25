Где закроют движение и парковку из-за парада и марафона в честь Дня снятия блокады

В воскресенье, 27 января, в центре Петербурга пройдет парад войск, приуроченный к 75-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Ленобласти в честь праздника проведут юбилейный международный зимний марафон «Дорога жизни». Оба мероприятия внесут изменения в схему дорожного движения.

С 16:00 26 января до 13:00 27 января перекрыто движение по участку набережной реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, по Миллионной улице, Певческому проезду, набережной Зимней канавки и Дворцовой набережной в направлении от Дворцового моста к Троицкому.

С 8:00 до 13:00 27 января закроют движение транспорта по Дворцовому проезду, Дворцовому мосту, участку Адмиралтейского проспекта от Гороховой улицы до Невского, по Адмиралтейской набережной и Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.

Также до 13:00 27 января на набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста и Миллионной улице запрещена парковка.

Из-за марафона «Дорога жизни» с 11:30 до 18:30 27 января ограничат движение по региональной дороге Санкт-Петербург — Морье. Открывать движение по Дороге жизни будут по мере прохождения колонны участников и демонтажа оборудования.

Напомним, закрытие движения в связи с репетициями парада в Петербурге вызывало крупные пробки.