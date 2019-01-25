Американские самолеты протестировали границы России — в том числе, над Балтикой

Разведывательные воздушные суда США провели многочасовые полеты около территории России в регионах Черного моря и Балтики.

Стратегический разведывательный самолёт американских ВВС RC-135V и морской разведчик P-8A Poseidon пролетели около Крыма и в районе Кубани. Еще один RC-135V приблизился к территории Псковской и Ленинградской областей. Вблизи Калининграда заметили P-8A Poseidon. Об этом 25 января сообщает "Интерфакс" со ссылкой на авиационные ресурсы.

Американские разведывательные самолеты регулярно подлетают к границам России. Так, в начале недели Boeing RC-135V заметили около Крыма, а в конце прошлого года Boeing P-8 Poseidon приблизился к Петербургу.