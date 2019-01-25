Росстат: реальные доходы россиян падают пятый год подряд

Реальные располагаемые доходы россиян в 2018 году снизились на 0,2%, следует из материалов Росстата, опубликованных 25 января. Только в четвертом квартале показатель упал на 0,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

2018 год стал пятым годом беспрерывного падения реальных доходов населения. Так, в 2017-м сокращение составило 1,7%, в 2016-м — 5,8%, в 2015 году — 3,2%, в 2014-м — 0,7%.

При этом номинальные зарплаты в 2018 году выросли на 9,9%, реальные — на 6,8%. Средняя зарплата в 2018 году, по оценке Росстата, составила 43 400 рублей.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительству в 2018 году удалось переломить тренд на падение доходов. По прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы населения в 2018 году должны были вырасти на 3,4%, а реальные зарплаты — на 6,9%