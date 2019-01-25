Апартаменты в Петербурге набирают популярность. За год продажи юнитов выросли практически вдвое

В Северной столице в 2018 году купили 176 тысяч кв. метров апартаментов. Это в 1,7 раза больше результатов 2017 года, подсчитал консалтинговый центр «Петербургская недвижимость».

В основном покупатели предпочитали формат студий, на которые в структуре спроса приходится 57%. Однокомнатные юниты — вторые по популярности, составляют 29% от реализованных апартаментов.

В прошлом году застройщики выставили на продажу 12 новых апарт-проектов общей площадью 200 тысяч кв. метров, в том числе жилой комплекс «Москва» от компании Setl City, в котором юниты стали пользоваться популярностью уже на старте реализации. При этом популярность формата обгоняет темпы строительства. Для сравнения: в 2017 году девелоперы открыли продажи в 18 объектах, из которых десять — новые очереди уже существующих комплексов.

Спрос породил рост стоимости юнитов. В среднем цены на апартаменты в массовом сегменте за год подросли на 7,4% в бизнес-сегменте — на 13,4%.

«Как правило, апартаменты приобретают в инвестиционных целях, для сдачи в аренду. Такое жилье возводят ближе к центру, вблизи от станций метро и крупных автомагистралей, в то время как цена квадратного метра, как правило, более низкая, чем в сегменте жилой недвижимости», – рассказала глава центра Ольга Трошева.

По словам экспертов, покупка апартаментов сегодня рассматривается как выгодная инвестиция, так как приезжающие в город туристы все чаще предпочитают юниты отелям.

В прошлом году в Смольном высказывались идеи разнообразных способов борьбы со строительством такого типа недвижимости. Девелоперов, возводящих апарт-отели, предлагали лишить налоговых льгот. А Игорь Албин, на тот момент вице-губернатор, не исключал отказа Петербурга от строительства жилья под видом гостиниц. Чиновник объяснял это тем, что такая недвижимость по нормативам не обеспечивается социальной инфраструктурой и может усугубить нехватку мест в школах и детских садах.

В свою очередь, эксперты говорят, что, как правило, в апартаментах не селятся семьи с детьми — это формат для представителей среднего класса, которым нет необходимости посещать государственные поликлиники и общеобразовательные учреждения.