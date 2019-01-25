Европейские города, куда нельзя въезжать на дизеле и бензине, собрали в одну карту

В Европе становится всё больше мест, куда нельзя въезжать на транспорте с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Путешественники могут их не знать, и им в помощь создана интерактивная карта, на которой красным цветом отмечены города с тем или иным запретом, а зеленым – города, где есть зоны с ограниченным или платным въездом. Карту опубликовало издание Motoring Research.

«Экологические» зоны, где власти стараются снизить уровень вредных выбросов и даже запрещают автомобили с дизельными двигателями, давно существуют по всей Европе. Часто за въезд в них на «нежелательном» транспорте берут специальную пошлину.

Пока запрет на ДВС действует в исторических центрах столиц, таких как Париж или Лондон, да и ограничения на въезд чаще всего имеют временные рамки – как правило, это часы пик или рабочее время с 9:00 до 18:00.

В ближайшие годы таких зон несомненно станет больше. В Великобритании, например, есть только три места, где действуют разные запреты. Самые строгие – в Лондоне, но даже там на тех или иных условиях можно использовать любой транспорт. Ещё больше правила ужесточатся с апреля 2019 года, когда в городе появится зона сверхнизкого уровня выбросов, и при несоответствии машины установленной экологической норме придётся платить пошлину.

Во Франции запреты есть в трех городах. В Париже нельзя въезжать в центр по воскресеньям. В Лилле могут вводиться временные ограничения, когда уровень загрязнения превышает норму. А в Ренне запрещены автомобили ниже Евро-2.