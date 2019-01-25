В Саратове ученик лицея использовал в школьной драке пистолет. Возбуждено уголовное дело

16-летний ученик одного из саратовских лицеев выстрелил из пневматического пистолета в другого школьника. Об этом 25 января пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным издания, ЧП произошло накануне, 24 января, на перемене после четвертого урока, около полудня. Школьники гуляли на улице, один из них выстрелил в другого подростка из «пневмача». Пистолет лицеист приобрел в Интернете. Полиция возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). О серьезных травмах не сообщается.

Областная прокуратура ведет свою проверку «на предмет соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».