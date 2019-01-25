«Проблема в российских ракетах в Европе». Россия и НАТО не договорились о соблюдении ДРСМД

РФ и Североатлантический альянс полностью разошлись в позициях по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности во время пятичасовых переговоров заседания Совета Россия—НАТО. Это констатировал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«Договор находится под реальной угрозой. <...> Документ не имеет значения, если его [положения] не соблюдают, проблема в российских ракетах в Европе», – цитирует 25 января Столтенберга агентство Reuters.

Генсек НАТО заявил, что США смогут в одностороннем порядке выйти из ДРСМД. По его словам, «Россия не показала желания идти на компромиссы». При этом он заверил, что министры обороны стран – членов НАТО в феврале обсудят судьбу соглашения.

Источник Reuters в американской делегации настаивает, что США уже сделали вывод, поэтому выход из договора начнется 2 февраля. Официально эта информация не была подтверждена.

Россию на совете представлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По его мнению, американская сторона сама нарушает условия договора времен холодной войны, размещая натовскую систему противоракетной обороны в Румынии.