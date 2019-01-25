Трофейное, но не ценное. Военные показали добытое у вермахта оружие, которое пустят на ступени храма ВС РФ

Военные продемонстрировали немецкое оружие времён Второй мировой войны, приготовленное для переплавки в ступени главного храма Вооружённых сил РФ. Подниматься в обитель предстоит по «Вальтерам» и «Парабеллумам».

Видео опубликовал 25 января телеканал «Звезда». На кадрах военнослужащие показывают ящики с оружием, которое пройдёт процедуру демилитаризации и будет отправлено в доменную печь. Уточняется, что вооружение частично находилось в немецких войсках, частично — на хранении. Некоторые образцы всё еще сохранили заводскую смазку. В частности, это «Вальтеры» и «Парабеллумы» с 1938-го по 1942 год выпуска.

Об использовании немецкого оружия для ступеней храма в декабре прошлого года рассказал министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, символичным должен быть каждый квадратный метр. Впрочем, историк Александр Кобак считает, что это не сохранение традиций, а скорее идеология. Уникального в трофеях нет, заверяют в Минобороны: они не представляют ни военной, ни исторической ценности.