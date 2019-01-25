Трофейное, но не ценное. Военные показали добытое у вермахта оружие, которое пустят на ступени храма ВС РФ
Военные продемонстрировали немецкое оружие времён Второй мировой войны, приготовленное для переплавки в ступени главного храма Вооружённых сил РФ. Подниматься в обитель предстоит по «Вальтерам» и «Парабеллумам».
Видео опубликовал 25 января телеканал «Звезда». На кадрах военнослужащие показывают ящики с оружием, которое пройдёт процедуру демилитаризации и будет отправлено в доменную печь. Уточняется, что вооружение частично находилось в немецких войсках, частично — на хранении. Некоторые образцы всё еще сохранили заводскую смазку. В частности, это «Вальтеры» и «Парабеллумы» с 1938-го по 1942 год выпуска.
Об использовании немецкого оружия для ступеней храма в декабре прошлого года рассказал министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, символичным должен быть каждый квадратный метр. Впрочем, историк Александр Кобак считает, что это не сохранение традиций, а скорее идеология. Уникального в трофеях нет, заверяют в Минобороны: они не представляют ни военной, ни исторической ценности.
Справка:
Главный храм ВС РФ будет возведен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Идея получила благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и граждан России. На его территории разместится выставочная экспозиция, посвященная истории становления Российского государства и вооруженных сил. Храм будет иметь несколько престолов, центральный будет назван в честь главного христианского праздника – Воскресения Христова, остальные будут посвящены небесным покровителям видов и родов вооруженных сил.