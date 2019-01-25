Четыре года за «консультацию». Первый инспектор МЧС из дела «Балтмонолитстроя» получил условный срок

Инспектор надзора МЧС Кировского района Петербурга Антон Зуев признан виновным в получении 120 тысяч рублей от учредителя компании «Балтмонолитстрой» Андрея Колесниченко. В отличие от других фигурантов, реально повлиять на содержание актов о нарушениях пожарной безопасности он не мог, срок Зуев получил как мошенник.

О приговоре 25 января сообщает пресс-служба судов Северной столицы. Деньги от Колесниченко Зуев получал долго – 120 тысяч 750 рублей шли к нему порциями с 2009-го по 2017 год. За вознаграждение он обещал коммерсанту закрывать глаза на нарушения правил пожарной безопасности, избавлять или минимизировать ответственность предпринимателей за такие нарушения. Однако на деле Зуев лишь «присоседился» к коллегам – подобное не входило в его служебные обязанности, деньги он брал просто так. Сотрудник МЧС получил 4 года условно с аналогичным испытательным сроком по статье «Мошенничество». На заседании он попытался объясниться: Зуев якобы думал, что Колесниченко платил ему за консультации.

Сам владелец «Балтмонолитстроя», Андрей Колесниченко, обвиняется в четырех эпизодах взятки, дело рассматривает Красногвардейский районный суд. Более двух млн рублей от него, по версии следствия, получили подполковник внутренней службы Александр Цатуров и капитаны Сергей Юганцев, Алексей Самородов и Дмитрий Червяков, все дела находятся в судах. Эти сотрудники МЧС, в отличие от Зуева, действительно, как считают следователи, помогали Колесниченко и его клиентам избегать ответственности. Его компания занимается монтажом, техобслуживанием и ремонтом средств пожарной безопасности, она оказывает услуги юридическим лицам.