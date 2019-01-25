Компания «КВС» заняла 3 место в ТОП Застройщиков Ленинградской области

ГК "КВС"

Компания «КВС» вошла в тройку ТОП Застройщиков Ленинградской области по объему вводу жилья в 2018 году по данным единого реестра застройщиков. Всего в Ленинградской области было оценено 40 строительных компаний.

Единый реестр застройщиков – уникальный проект, реализуемый при поддержке Национального объединения застройщиков жилья. Данный реестр включает в себя полную базу данных застройщиков жилья, осуществляющих в Российской Федерации жилищное строительство с привлечением средств граждан по договорам участия в долевом строительстве.

Напомним, компания «КВС» реализует в Ленинградской области 2 масштабных проекта комплексного освоения территории: ЖК «Новое Сертолово» и ЖК «Ясно.Янино».

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)