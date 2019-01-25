Правильные помещения для правильного бизнеса

ГК "КВС"

01 марта 2019 года компания «КВС» рада распахнуть двери своего нового бизнес-центра класса «B+» «Мельник» по адресу: ул. Профессора Качалова, д.7, литера А.

Современное здание располагается в непосредственной близости к центру города, к таким транспортным артериям, как Невский пр., пр. Обуховской обороны, наб. Обводного канала. Мотивом внешнего облика одиннадцатиэтажного здания стало его историческое местоположение вблизи старейших улиц города: Глиняной, Фаянсовой, Зеркальной. Таким образом, фасад стилизован под стекло, глазурь, фаянс, глину и зеркало. Внутри сделана качественная дизайнерская отделка, которая не оставит никого равнодушным. На первом этаже располагается уютное сетевое кафе. В просторном холле бизнес-центра посетители смогут насладиться чашечкой ароматного кофе.

Общая площадь бизнес-центра 17 370 кв.м, площадь одного этажа 1350 кв.м, арендная ставка за 1 кв.м начинается от 1100 руб. За эту стоимость арендатор получает новое просторное офисное помещение, обеспеченное передовыми инженерными системами и решениями. Клиентов ждут готовые офисные помещения от 22,5 кв.м. Общее количество парковочных мест – более 200. Для максимальной эффективности использования каждого квадратного метра площади профессиональная управляющая компания готова выстроить планировку помещения под арендатора.

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