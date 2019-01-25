Генпрокуратура спустила в регионы депутатскую жалобу на отмены рэп-концертов. Надзор присмотрится к полиции и местным властям

В шести регионах прокуратура займется проверкой обоснованности отмены концертов рэп-исполнителей, оценкой деятельности правоохранительных органов и органов местного самоуправления.

Ответ от Генпрокуратуры 25 января получила глава молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева, запрос в ведомство после "круглого стола" с участием рэперов отправлял депутат Анатолий Выборный. Как сообщает RNS, просьбу спустили в управления республик Дагестан, Саха, Татарстан, Краснодарского края, Белгородской и Нижегородской областей.

"Круглый стол", после которого в Генпрокуратуру полетел депутатский запрос, прошел в Госдуме 6 декабря. На нем присутствовали Птаха, Жиган, Pra (Killa'Gramm) и блогер Дмитрий Ларин (участвовал в рэп-батле Versus). Встреча закончилась словами музыкантов: «Братан, это бесполезно», – так обратились они к депутатам. В парламент рэперы пошли после серии отмененных концертов в нескольких российских городах. На площадки приходили или звонили оперативники центра «Э». Больше всего досталось Хаски в Краснодаре. Прерванный концерт он намеревался продолжить на улице. Со словами: «Я буду петь свою музыку», музыкант забрался на крышу машины. Его задержали и административно наказали. Арест он счел незаконным, жалоба отправилась в ЕСПЧ.