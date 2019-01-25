8-я Красноармейская в клубах пара. На улице лопнула труба с горячей водой

Петербуржцы вспомнили про обещанный синоптиками туман 25 января, правда, лишь на отдельной улице. 8-ю Красноармейскую затянуло паром из-за дефекта на теплосети.

Фотографии с места прорыва в соцсетях выложили очевидцы. На них среди плотных клубов пара мелькают сотрудники аварийно-спасательной службы, видимыми их делают оранжевые жилеты. По словам читателей «Фонтанки», теплосеть прохудилась в районе пятого дома по 8-й Красноармейской.

В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что течь дала 200-миллиметровая труба. На время работ кусок улицы от Лермонтовского проспекта до Якобштадтского закрыт. Надолго ли — станет ясно после локализации. Также пока неизвестно, сколько домов затронуто аварией.