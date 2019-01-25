Итоги недели с Андреем Константиновым
25.01.2019 17:18
«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Дорогая Венесуэла, а что, так можно было?
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя и.о. президента Венесуэлы. Москва поддерживает свергнутого президента Николаса Мадуро, который говорит, что во всем виноват Вашингтон. Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Надежда Мадзалевская.
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