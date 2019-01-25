Рейтинг доверия Путину обновил исторический минимум

Всего за неделю уровень доверия президенту России дважды побил антирекорд.

«В рейтинге доверия политикам показатель Владимира Путина по среднему значению за неделю с 14 по 20 января составил 32,8%», – сообщает 25 января ВЦИОМ.

До этого момента исторический минимум по этому показателю был зафиксирован https://www.fontanka.ru/2019/01/18/132/ после новогодних праздников, 18 января, и составил 33,4%. При этом уровень одобрения действительности главы государства зафиксирован на отметке в 62%.

Вторым в рейтинге доверия идет глава Министерства обороны Сергей Шойгу с 13,4%, а замыкает тройку министр иностранных дел Сергей Лавров с 13,1%.

Самой популярной партией в стране остается «Единая Россия», рейтинг которой в конце января составил 32,7%. Далее идут КПРФ — 16,3%, ЛДПР — 12%, «Справедливая Россия» – 6,3%.