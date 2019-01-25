Антимонопольная служба отклонила все жалобы на конкурсы по дорожной разметке в Петербурге. Смольный сможет заключить контракты почти на 500 млн

УФАС по Петербургу признало необоснованными все жалобы на конкурсы по демаркировке, нанесению и восстановлению дорожной разметки. Заказчик, Дирекция по организации дорожного движения, может заключить контракты на 465 млн.

О решении ведомство сообщает на своем официальном сайте 25 января. Суммарная начальная стоимость по всем 13 аукционам — 474 млн рублей.

Напомним, ранее УФАС приостановило заключение контрактов по итогам аукционов на нанесение разметки на петербургские дороги в связи с поступлением жалоб ООО ТК «Восток Запад Транзит». Перед этим служба проверила жалобы компании «ПО Марк Лайн», поданные еще до подведения итогов, и признала их частично обоснованными, но предписаний по результатам не выдавала.

Результаты аукционов стали известны 18 января, общая стоимость контрактов сократилась до 465 млн. Лидером традиционно оказалось ЗАО «Трест», которому за 205 млн достались Выборгский, Василеостровский, Калининский, Красногвардейский, Курортный, Петроградский и Приморский районы. Дороги Колпинского, Невского, Фрунзенского и Центрального районов за 112 млн рублей разметит компания «Роуд Лайф», еще один постоянный подрядчик в этой области.

Компания «Перекресток» за 38 млн рублей обновит разметку в Адмиралтейском и Кировском районах, а ООО «Траектория» за 39 млн рублей – в Красносельском, Кронштадтском и Петродворцовом районах. Московский район получила компания «Продвижение» за 39 млн рублей, а Пушкинский район – «ЭДС» за 32 млн рублей.