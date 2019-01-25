«Взрывные устройства расставлены в здании и около него». В Петербурге полиция снова едет спасать «фабрику троллей»

В Петербурге полиция снова проверяет информацию о заминировании бизнес-центра «Лахта-2», в котором расположена «фабрика троллей». На этот раз анонимы настроены серьезнее.

Как стало известно «Фонтанке», днем 25 января в районные суды Петербурга с электронного адреса isaiah.donovan.1990@mail.ru поступили письма о заминировании «Лахты-2» на улице Оптиков в Приморском районе. В послании, в частности, говорится: «Взрывные устройства расставлены соратниками в здании и около него в сумках и пакетах. Без эвакуации будут жертвы. Ответственность берем на себя полную и всеобщую».

В объединенной пресс-службе судов Петербурга нашему изданию подтвердили, что несколько райсудов получили однотипные письма, информация передана правоохранительным органам.

Как уточнили «Фонтанке» в ГУ МВД Петербурга и области, заявка о заминировании здания поступила в 15.50, наряды выехали на Оптиков.

Накануне вечером, 24 января, похожие письма поступили на электронные адреса судебного участка № 150 в Пушкине и Василеостровского райсуда. Полиция проверяла бизнес-центр в течение часа, эвакуировали 267 человек.

«Лахта-2» стала новым пристанищем «фабрики троллей», которая считается подконтрольной миллиардеру Евгению Пригожину. Он сам неоднократно отрицал какую-либо связь с «троллями».