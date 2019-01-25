18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-15°C
/ Завтра: -11
$ 65.92р
74.63р
18:05 25.01.2019
Расширенный поиск

Город
25.01.2019 17:12
Печать

Матрас против сосулек. Жизнь Петербурга в снегу – в объективах камер

Матрас против сосулек. Жизнь Петербурга в снегу – в объективах камер

Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»

Коммунальщики Петербурга изыскивают разные способы защиты припаркованных автомобилей от скидываемого с крыш снега. Так, на Малой Посадской улице на Петроградской стороне белоснежный «Рейндж Ровер» с «красивым» номером заботливо прикрыли матрасами. Фотография ноу-хау появилась в телеграм-канале «Мегаполис» 25 января. Ноу-хау, но не нью. Такой же метод использовали, например, 28 декабря на Московском проспекте, 10, и 11 января – на улице Ломоносова.

Матрас против сосулек. Жизнь Петербурга в снегу – в объективах камер

Впрочем, до передвижного гаража, созданного сотрудниками ЖКС №2 Адмиралтейского района, петроградским коллегам далеко. Основательная конструкция продолжает перемещаться по улицам района. Фотокорреспондент «Фонтанки» заметил её накануне в Спасском переулке. Когда есть возможность, припаркованные машины просто перекатывают руками. Существует и такой транспорт, которому ни снег, ни сосульки, ни наледь нипочём.

Матрас против сосулек. Жизнь Петербурга в снегу – в объективах камер

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выпало 7,1 сантиметра снега. С городских улиц дорожники вывезли почти 63 тысячи кубометров снега (максимум был 67 тысяч 22 января). Сегодня, 25 января, работает 1061 дворник и 1165 единиц уборочной техники, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета по благоустройству.

Матрас против сосулек. Жизнь Петербурга в снегу – в объективах камер

Дорожники Ленинградской области подсчитали, что с декабря по конец января выпало 105 сантиметров осадков, что превысило показатели прошлой зимы в три раза, а общая протяженность очистки от наледи проезжей части и обочин региональных трасс с декабря по конец января составила 456 тысяч километров. В диспетчерскую службу поступило 1148 заявок, большей частью от автомобилистов и жителей Всеволожского, Выборгского, Гатчинского и Ломоносовского районов, сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленобласти. Руководители дорожных служб, отвечающих за содержание региональных дорог, в выходные получат оценки по итогам выездов специалистов дорожного комитета и ГКУ «Ленавтодор».

Петербуржцы же продолжают жаловаться на мешающий жить избыток снега. «"Уборка" снега... На Северном проспекте автобусы к остановке не подъезжают. Пассажиры к ним пролезают через сугробы», – сетует Юлия в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Гигантские сугробы сняли на видео на Петроградской набережной.

Впрочем, там хоть дорога чистая, а на Пушкинской улице «остался один ряд, люди ругаются при разъезде, у перехода гололёд, машины юзом идут и буксуют, а на Невском наледь», – жалуются подписчики «Признавашек».

Матрас против сосулек. Жизнь Петербурга в снегу – в объективах камер

Там же возмущаются «точечной» посыпкой улиц песком. Фотографии сделаны на улице Егорова в Адмиралтейском районе.

Матрас против сосулек. Жизнь Петербурга в снегу – в объективах камер

А кое-где улицы до сих пор поливают.

Смотреть в новом окне

По прогнозам синоптиков, снег в ближайшие дни не прекратится. При этом к середине следующей недели станет немного теплее. Однако аномальной нынешнюю зиму, по словам главного синоптика города Александра Колесова, назвать нельзя: «Если искать проблему в погоде, то ее нет».

Уборка Петербурга от снега стала одной из главных проблем Смольного. Врио губернатора Александр Беглов практически каждый день проводит совещания, посвященные этой теме. На прошлой неделе он ввёл особый режим готовности к ЧС, однако привлекать к работам по уборке военных счёл излишним.

По данным «Доктора Питера», скорая помощь ежедневно развозит по стационарам и травматологическим пунктам от 20 до 90 пострадавших от падений горожан. Есть и первые жертвы.

Вице-губернатор Николай Бондаренко 24 января заявил, что в рамках установленных тарифов денег на очистку кровель и вывоз снега со двора не хватает. Кто же получает деньги, предусмотренные в казне на уборку, читайте в материале «Фонтанки» «Спасибо, снег, тебе».

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией ООО "Деликатный переезд Северо-Запад"
25.01.2019 17:55

Как переехать, если город занесло снегом

Люди переезжают круглогодично. Каждый переезд имеет свои особенности, однако, уровень сложности таких переездов повышается с наступлением зимы. С какими трудностями сталкиваются мувинговые компании при организации переездов в зимнее время?
ГК "КВС"
25.01.2019 17:26

Компания «КВС» заняла 3 место в ТОП Застройщиков Ленинградской области

Компания «КВС» вошла в тройку ТОП Застройщиков Ленинградской области по объему вводу жилья в 2018 году по данным единого реестра застройщиков. Всего в Ленинградской области было оценено 40 строительных компаний.
ГК "КВС"
25.01.2019 17:04

Правильные помещения для правильного бизнеса

01 марта 2019 года компания «КВС» рада распахнуть двери своего нового бизнес-центра класса «B+» «Мельник» по адресу: ул. Профессора Качалова, д.7, литера А.
СК «Полис Групп»
25.01.2019 15:55

В ЖК «Вернисаж» от «Полис Групп» открылся детский сад

23 января 2019 года состоялось торжественное открытие детского сада на 220 мест в составе ЖК «Вернисаж» в Кудрово. Девелопер проекта – ГК «Полис Групп». В церемонии принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
ГК «Эталон»
25.01.2019 12:27

ЖК «Петровская Доминанта» получил аккредитацию еще одного банка

ПАО «Банк Уралсиб» аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове по адресу: Петровская коса, дом 7/2.
СК «Полис Групп»
25.01.2019 11:50

В 2018 году продажи ГК «Полис Групп» составили около 180 000 кв. м

СК «Полис Групп» подвела итоги работы в 2018 году. Общий объем ввода жилья в эксплуатацию составил 95 415 кв. м (2925 квартир).
Группа компаний «ЦДС»
25.01.2019 11:38

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию корпуса «Б» и «В» ЦДС «Новое Янино»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов «Б» и «В» жилого комплекса ЦДС «Новое Янино».
«Главстрой Санкт-Петербург»
25.01.2019 11:35

В ЖК «Юнтолово» открылся новый медицинский центр

«Главстрой Санкт-Петербург» сообщает об открытии центра «ИНВИТРО». Одна из крупнейших в России медицинских компаний начала свою работу в отделении на Юнтоловском проспекте.
ПАО «Группа ЛСР»
24.01.2019 15:42

В Петербурге построили второй в стране Дом сопровождаемого проживания для взрослых с инвалидностью

В Санкт-Петербурге построен второй Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития.
ГК «Эталон»
24.01.2019 11:19

Группа «Эталон» вывела в продажу новый пул квартир в ЖК «Эталон на Неве»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») вывела в продажу новый пул квартир в секциях 5-11 жилого комплекса «Эталон на Неве».
ГК «КВС»
24.01.2019 10:38

Лучше один раз увидеть

Компания «КВС» приглашает посетить перед покупкой квартиры демонстрационный этаж в строящихся комплексах «Новое Сертолово», «Ясно.Янино» и «Кирилл и Дарья».
фото предоставлено компанией ООО "Этажи"
23.01.2019 14:47

В офисе компании «Этажи» начал работу специалист банка «Санкт-Петербург»

Как среди всех вариантов жилья в Санкт-Петербурге разглядеть подходящий? А ещё угадать с ипотекой, страховкой, снизить риск юридических проблем и найти на это время?