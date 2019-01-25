Матрас против сосулек. Жизнь Петербурга в снегу – в объективах камер

Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»

Коммунальщики Петербурга изыскивают разные способы защиты припаркованных автомобилей от скидываемого с крыш снега. Так, на Малой Посадской улице на Петроградской стороне белоснежный «Рейндж Ровер» с «красивым» номером заботливо прикрыли матрасами. Фотография ноу-хау появилась в телеграм-канале «Мегаполис» 25 января. Ноу-хау, но не нью. Такой же метод использовали, например, 28 декабря на Московском проспекте, 10, и 11 января – на улице Ломоносова.

Впрочем, до передвижного гаража, созданного сотрудниками ЖКС №2 Адмиралтейского района, петроградским коллегам далеко. Основательная конструкция продолжает перемещаться по улицам района. Фотокорреспондент «Фонтанки» заметил её накануне в Спасском переулке. Когда есть возможность, припаркованные машины просто перекатывают руками. Существует и такой транспорт, которому ни снег, ни сосульки, ни наледь нипочём.

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выпало 7,1 сантиметра снега. С городских улиц дорожники вывезли почти 63 тысячи кубометров снега (максимум был 67 тысяч 22 января). Сегодня, 25 января, работает 1061 дворник и 1165 единиц уборочной техники, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета по благоустройству.

Дорожники Ленинградской области подсчитали, что с декабря по конец января выпало 105 сантиметров осадков, что превысило показатели прошлой зимы в три раза, а общая протяженность очистки от наледи проезжей части и обочин региональных трасс с декабря по конец января составила 456 тысяч километров. В диспетчерскую службу поступило 1148 заявок, большей частью от автомобилистов и жителей Всеволожского, Выборгского, Гатчинского и Ломоносовского районов, сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленобласти. Руководители дорожных служб, отвечающих за содержание региональных дорог, в выходные получат оценки по итогам выездов специалистов дорожного комитета и ГКУ «Ленавтодор».

Петербуржцы же продолжают жаловаться на мешающий жить избыток снега. «"Уборка" снега... На Северном проспекте автобусы к остановке не подъезжают. Пассажиры к ним пролезают через сугробы», – сетует Юлия в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Гигантские сугробы сняли на видео на Петроградской набережной.

Впрочем, там хоть дорога чистая, а на Пушкинской улице «остался один ряд, люди ругаются при разъезде, у перехода гололёд, машины юзом идут и буксуют, а на Невском наледь», – жалуются подписчики «Признавашек».

Там же возмущаются «точечной» посыпкой улиц песком. Фотографии сделаны на улице Егорова в Адмиралтейском районе.

А кое-где улицы до сих пор поливают.

По прогнозам синоптиков, снег в ближайшие дни не прекратится. При этом к середине следующей недели станет немного теплее. Однако аномальной нынешнюю зиму, по словам главного синоптика города Александра Колесова, назвать нельзя: «Если искать проблему в погоде, то ее нет».

Уборка Петербурга от снега стала одной из главных проблем Смольного. Врио губернатора Александр Беглов практически каждый день проводит совещания, посвященные этой теме. На прошлой неделе он ввёл особый режим готовности к ЧС, однако привлекать к работам по уборке военных счёл излишним.

По данным «Доктора Питера», скорая помощь ежедневно развозит по стационарам и травматологическим пунктам от 20 до 90 пострадавших от падений горожан. Есть и первые жертвы.

Вице-губернатор Николай Бондаренко 24 января заявил, что в рамках установленных тарифов денег на очистку кровель и вывоз снега со двора не хватает. Кто же получает деньги, предусмотренные в казне на уборку, читайте в материале «Фонтанки» «Спасибо, снег, тебе».