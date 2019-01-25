Минстрой насчитал в России почти 900 «проблемных» строек. Особое беспокойство чиновников вызывает Ленобласть

Сложности с завершением строительства жилья испытывают 68 субъектов Федерации, на которые в общей сложности приходится 894 долгостроя. Об этом 25 января на заседании рабочей группы по правам обманутых дольщиков сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин, пишут «Ведомости».

Проблемные стройки жилья сегодня отсутствуют только в 17 субъектах РФ. В числе лидеров по долгостроям Краснодарский край, Башкирия, Ростовская, Новосибирская и Самарская области.

Ситуация в Ленобласти вызвала у замминистра особую озабоченность. В регионе на конец года насчитывалось 36 недостроев.

В комитете по строительству Петербурга «Фонтанке» рассказали, что в черте города на сегодняшний день 29 проблемных объектов, из которых пять находятся в высокой степени готовности. В конце 2018 года Смольный пообещал, что в течение двух лет в городе будут завершены все долгострои.