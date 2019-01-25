Жертвой гололёда стала заставшая блокаду в Ленинграде. Она смертельно поскользнулась на переходе

Обледеневшая проезжая часть в Калининском районе Петербурга убила пожилого пешехода. Женщина не удержала равновесие, получила опасный для её возраста перелом и умерла в больнице. В районе сетуют, что на неприбранных улицах скользят и люди, и машины.

Как стало известно «Фонтанке» 25 января, накануне в Елизаветинской больнице скончалась 79-летняя пациентка, уроженка Ленинграда Валерия Грибанова. Она поступила в прошлую пятницу, 18 января, после падения на Светлановском проспекте, 109. Удар о промерзшую дорогу в нескольких минутах от дома сломал женщине шейку бедра, оправиться от него она не смогла.

В администрации Калининского района подтвердили информацию, уточнив, что пенсионерка была травмирована на пешеходном переходе на пересечении Светлановского и проспекта Просвещения.

Содержанием дорог в районе ведает автопарк №7 «Спецтранс». Бывшая компания Сергея Матвиенко не переусердствует, отмечают в администрации: на дорогах накат, невывезенный снег оккупировал обочины и «съел» половину проезжей части.

Автопарк №7 «Спецтранс» уже получал предписания от прокуратуры, антимонопольщики включили компанию в дело о «снежном картеле», но менее печальным состояние улиц не стало. В администрации говорят, что бьют в колокола, потому что «поскальзываются» даже машины, увеличилось число ДТП.

В Калининском районе положение не самое бедственное, но жалоб на качество уборки хватило, чтобы организовать рабочую группу под руководством главы комитета по благоустройству Владимира Рублевского.

«Он лично будет контролировать ситуацию и очистку таких проспектов, как Кондратьевский, Пискаревский и другие», – заявил вице-губернатор Бондаренко уже после первой смерти от гололёда.