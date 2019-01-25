Россия предложила свои услуги в качестве посредника между Мадуро и оппозицией в Венесуэле

Российские дипломаты готовы наладить контакт как с действующей властью латиноамериканской республики, так и с представителями оппозиции Венесуэлы. Однако официально Москва поддерживает Николаса Мадуро.

«Мы готовы к сотрудничеству со всеми политическими силами, которые проявляют ответственный подход», – цитирует 25 января директора Латиноамериканского департамента МИД России Александра Щетинина РБК.

Министерство иностранных дел обещает использовать «весь авторитет для того, чтобы диалог был налажен».

Напомним, что ранее российский МИД пообещал защитить суверенитет «дружеской нам» Венесуэлы. Против вмешательства в дела республики извне высказались также премьер-министр Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин.