Россия предложила свои услуги в качестве посредника между Мадуро и оппозицией в Венесуэле
Российские дипломаты готовы наладить контакт как с действующей властью латиноамериканской республики, так и с представителями оппозиции Венесуэлы. Однако официально Москва поддерживает Николаса Мадуро.
«Мы готовы к сотрудничеству со всеми политическими силами, которые проявляют ответственный подход», – цитирует 25 января директора Латиноамериканского департамента МИД России Александра Щетинина РБК.
Министерство иностранных дел обещает использовать «весь авторитет для того, чтобы диалог был налажен».
Напомним, что ранее российский МИД пообещал защитить суверенитет «дружеской нам» Венесуэлы. Против вмешательства в дела республики извне высказались также премьер-министр Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин.
Справка:
Председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуаидо 23 января объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Его признали в том числе США, Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Чили и Эквадор.
Противники власти считают, что нынешний глава государства Николас Мадуро незаконно занял этот пост 10 января после переизбрания на второй срок. Акции оппозиции прошли по всей стране, в ряде регионов они сопровождались столкновениями с силами безопасности, есть погибшие.
Сам Мадуро счел это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипотношений с США. Москва выступает против попыток Вашингтона вмешаться в дела Боливарианской Республики и обещает защитить её суверенитет.