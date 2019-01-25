Смольный считает преждевременным изъятие особняка Черкасского. И не знает, как выкупать объект у собственника

Руководство Петербурга считает, что изымать особняк Черкасского у собственника, который не ухаживает за памятником, пока рано. Это следует из ответа врио губернатора Александра Беглова депутатам Заксобрания Оксане Дмитриевой, Максиму Резнику и Сергею Трохманенко. Ранее парламентарии попросили Смольный забрать здание у владельца.

Осенью прошлого года в доме на Университетской набережной несколько раз полыхал пожар. Хозяин особняка Черкасского — совладелец холдинга «Адамант» Борис Берсон — еще в 2016 году заказал проект по приспособлению объекта под элитное жилье на три квартиры. Но на этом дело заглохло.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников неоднократно пытался принудить владельца к выполнению охранных обязательств. В конце ноября в отношении Берсона составили протокол об административном нарушении, Василеостровскому районному суду предстоит рассмотреть его 29 января. Кроме того, в феврале Дзержинский суд рассмотрит иск КГИОП к владельцу особняка о принуждении закрыть здание контуром и выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия.

В случае если собственник бездействием наносит вред памятнику, закон позволяет властям инициировать изъятие, выкуп или продажу объекта с публичных торгов. Средства в этом случае направляются бывшему хозяину. Решительные действия, говорится в ответе Беглова, пока принимать рано, учитывая, что разрешение КГИОП на проведение работ по сохранению особняка действует до 5 мая 2019 года.

Кроме того, врио губернатора отмечает, что порядок выкупа объекта культурного наследия, определение его стоимости и затрат на восстановительные работы в федеральном законодательстве не прописан, о чем еще прошлый градоначальник писал в Минкульт.

Впервые изъятие памятника у нерадивого владельца состоялось в Петербурге в 2015 году. Суд поддержал требование КГИОП об отчуждении объекта культурного наследия «Постоялый двор Ф.Н. Слепушкина» на Славянской улице.