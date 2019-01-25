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Общество
25.01.2019 16:12
Печать

Сотрудники Microsoft столкнулись с «почтовым апокалипсисом». Переписка 11 тысяч человек началась с письма о том, как получать меньше уведомлений

Несколько тысяч сотрудников компании Microsoft оказались вовлечены в нескончаемую переписку после письма от GitHub о том, как получать меньше уведомлений. Ее прозвали «почтовым апокалипсисом», подписчики не отчаялись и начали делиться рецептами печенья. 

Больше 11 тысяч человек 24 января пытались отписаться от рассылки и отправляли письмо сразу всем, кому пришло первоначальное сообщение от компании GitHub. Как сообщает 25 января Business Insider, в тексте рассказывалось, как получать меньше уведомлений, но каждый из ответов оказался виден всем адресатам из рассылки. При этом даже те, кому все же удалось отписаться, через эти ответы вновь оказывались вовлеченными в переписку. Процесс назвали «почтовым апокалипсисом», сравнили с новой соцсетью внутри компании, а через какое-то время сквозь крики отчаяния и советы, как все же перестать получать уведомления, подписчики начали делиться рецептами печенья и шутками. 

«Внутренний мегатред напоминает внутреннюю соцсеть компании. Мы уже делимся рецептами печенья, шутками, дерзкими замечаниями и поправляем друг друга» – говорится в записи в Twitter.

Старожилы Microsoft вспомнили похожую историю: в 1997 году в рассылку попали 25 тысяч человек, они также отвечали сразу всем. Нагрузка на несколько дней вывела почтовую систему из строя. Историю назвали Bedlam DL3, тогда сотрудники в шутку печатали футболки с надписью «Я пережил Bedlam DL3». Повторить процесс предлагают и сейчас: «Сегодняшняя сумасшедшая рассылка GitHub напомнила бедлам 1997 года. Возможно, нам стоит снова сделать футболки».

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