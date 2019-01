Сотрудники Microsoft столкнулись с «почтовым апокалипсисом». Переписка 11 тысяч человек началась с письма о том, как получать меньше уведомлений

Несколько тысяч сотрудников компании Microsoft оказались вовлечены в нескончаемую переписку после письма от GitHub о том, как получать меньше уведомлений. Ее прозвали «почтовым апокалипсисом», подписчики не отчаялись и начали делиться рецептами печенья.

Больше 11 тысяч человек 24 января пытались отписаться от рассылки и отправляли письмо сразу всем, кому пришло первоначальное сообщение от компании GitHub. Как сообщает 25 января Business Insider, в тексте рассказывалось, как получать меньше уведомлений, но каждый из ответов оказался виден всем адресатам из рассылки. При этом даже те, кому все же удалось отписаться, через эти ответы вновь оказывались вовлеченными в переписку. Процесс назвали «почтовым апокалипсисом», сравнили с новой соцсетью внутри компании, а через какое-то время сквозь крики отчаяния и советы, как все же перестать получать уведомления, подписчики начали делиться рецептами печенья и шутками.

The internal mega-GitHub thread is basically like an internal company social network. We are now sharing cookie recipes, jokes, sassy observations and we are correcting each other.

