С тренировки сразу на улицу. Мария Шарапова гуляет по замерзшему Петербургу без шапки

Самая успешная российская теннисистка Мария Шарапова потихоньку обживается в Петербурге, куда она прилетела накануне для участия в турнире St. Petersburg Ladies Trophy 2019. В своем инстаграме 25 января она опубликовала фотографии, сделанные на фоне Эрмитажа.

Спортсменка отметила, что в Петербурге холодно. Неудивительно, с учетом того, что на улице сейчас минус 14. Однако это не помешало Шараповой гулять без шапки и с голыми щиколотками. «От тренировок до туристической прогулки за несколько минут. Вот такое у меня лицо», – написала теннисистка.

Женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2019 пройдет с 28 января по 3 февраля. Призовой фонд — 823 тысячи долларов. Турнир проходит в Северной столице с 2016 года. Чемпионками турнира становились Роберта Винчи, Кристина Младенович и Петра Квитова.