В ЖК «Вернисаж» от «Полис Групп» открылся детский сад

СК «Полис Групп»

23 января 2019 года состоялось торжественное открытие детского сада на 220 мест в составе ЖК «Вернисаж» в Кудрово. Девелопер проекта – ГК «Полис Групп». В церемонии принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Отдельно стоящее здание высотой 3 этажа общей площадью 4773 кв. м построено в рамках государственной программы «Стимул». Детский сад введен в эксплуатацию в 2018 году, с 9 января 2019 года он принял малышей.

Дошкольное учреждение рассчитано на 11 групп. Все они имеют отдельные спальни, гардеробные, игровые комнаты, буфет и туалеты. В комнатах для игр установлены компьютеры с интерактивной доской и проектором. Кроме этого, для дополнительного образования детей предусмотрены 8 кружковых комнат. Также есть музыкальный и спортивный залы, прачечная, пищевой и медицинский блоки. Детский сад укомплектован всем необходимым для работы: закуплена мебель для спален и групп, спортивный инвентарь, оборудование для технических блоков, игрушки и пр.

Жилой комплекс «Вернисаж» – один из крупнейших проектов комплексного освоения территорий в Кудрово, он расположен в пешей доступности от ст. м. «Ул. Дыбенко».

«Компания «Полис Групп» возводит социальную инфраструктуру в большинстве своих жилых комплексов: практически в каждом есть детские сады и школы. Таким образом, наши покупатели, выбирая квартиру, знают, куда будет ходить их ребенок. СК «Полис Групп» постоянный участник программы «Соцобъекты в обмен на налоги». Все наши садики и школы передаются на баланс администрации Ленобласти. Мы будем продолжать строить и передавать новые школы и детсады детям, чтобы во взрослой жизни они всегда с теплом воспоминали свой дом», – отметил председатель совета директоров ГК «Полис Групп» Дмитрий Смирнов.

На сегодняшний день СК «Полис Групп» ввела в эксплуатацию 7 детских садов и 2 школы. В общей сложности на 1 января 2019 года в дошкольных и школьных образовательных учреждениях застройщиком создано на более чем 2 150 мест.

На разных этапах строительства у «Полис Групп» находятся еще несколько объектов социальной инфраструктуры.

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК "Вернисаж" – Застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте http://tin-group.spb.ru/customers/documents