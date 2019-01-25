Лесовоз в Ленобласти раскидал бревна по дороге. Легковушке оторвало бампер

Неожиданное препятствие помешало проезду по дороге в Волосовском районе Ленобласти. Лесовоз на ходу потерял бревна.

Инцидент произошел днём 25 января перед деревней Волгово, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Вероятно, у лесовоза не выдержали коники (конструкция, предназначенная для транспортировки труб, бревен и т.п.), и часть бревен раскидало по проезжей части.

«Водители брёвна раскидали с проезжей части, проехать можно», – добавляют очевидцы.

Судя по фото с места ДТП, рассыпавшиеся по дороге бревна спровоцировали как минимум одно ДТП: легковому автомобилю оторвало бампер. По словам очевидцев, все живы.

Два дня назад в Петербурге свой груз потеряла шаланда: на Дальневосточном проспекте на проезжую часть высыпались трубы. Задело два автомобиля, но люди, по данным очевидцев, не пострадали.