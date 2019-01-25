Установлена причина взрыва на заводе «Алмаз». Рабочие резали металл рядом с запасами химического растворителя

В Петербурге завершено расследование взрыва на судостроительном заводе «Алмаз», при котором погиб один человек и одиннадцать получили травмы. Судить будут старшего строителя Андрея Архарова, допустившего огневые работы рядом с местом хранения взрывоопасных веществ.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление СК на транспорте 25 января, старший строитель судостроительной фирмы «Алмаз» обвинен по статье 216 УК в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей и смерть человека.

«При выполнении огневых (газорезательных) работ 11 апреля 2018 года произошло резкое воспламенение паров химического растворителя с их последующим взрывом. В результате взрыва один человек погиб, 11 пострадавших с повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что Архаров выдал разрешение на огневые работы. При допросах он подтвердил обстоятельства преступления, раскаялся, компенсировал потерпевшим вред. Дело рассмотрит Петроградский суд Петербурга.

Ранее сообщалось о проверке на причастность к преступлению начальника управления персоналом «Алмаза». Следствие к нему претензий не имеет.