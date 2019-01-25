Минюст Финляндии: США запросили экстрадицию гражданки России

Американские власти требуют выдать им задержанную в декабре 2018 года в аэропорту Хельсинки-Вантаа россиянку Миру Тэрада, которую в США подозревают в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег.

«Запрос об экстрадиции [Миры Тэрада] поступил в министерство юстиции 23 января 2019 года», – рассказал «Фонтанке» советник ведомства Юхани Корхонен.

Судьбу гражданки России должен решить Верховный суд и минюст. Корхонен не смог ответить на вопрос, когда дело Тэрада будет рассмотрено, однако заверил, что это произойдет, когда все «требуемые законом процедуры будут завершены».

Ранее минюст дал американцам срок до 29 января, чтобы предоставить документы о выдаче гражданки России.

Тэрада пыталась ходатайствовать, чтобы суд отпустил её под подписку о невыезде, однако 18 января суд Варсинайс-Суоми вновь оставил ее под арестом.