Интересные квартиры в Невском районе

В современных жилых комплексах Невского района есть много необычных и функциональных планировок. Подходящий вариант найдут и покупатели, которые ищут жилье для одного, и семьи, которым нужна просторная квартира с несколькими комнатами, и инвесторы.

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Для семьи

Для пары с одним ребенком подойдет уютная двухкомнатная квартира в ЖК «Невские паруса», расположенном недалеко от станции метро «Рыбацкое». Ее площадь – 52 кв. метра, а благодаря расположению на 24 этаже из окон открываются великолепные панорамы Невы и зеленого противоположного берега. Цена квартиры – от 5,15 млн рублей, сдается с полной чистовой отделкой в цветовой гамме «Ваниль» или «Шоколад».

Для большой и дружной семьи с несколькими детьми комфортным вариантом станет квартира формата 4Е, где есть три обособленные комнаты и большая столовая. Такая планировка представлена в ЖК высокого комфорт-класса Pulse, который строится на Октябрьской набережной, в 10 минутах езды от станций «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко». В квартире площадью 78 кв. м предусмотрено два санузла, два больших балкона и кухня 18 кв. метров. Она стоит от 9,6 млн рублей и сдается с полной чистовой отделкой по обновленным стандартам Setl City «Итальянские коллекции».

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Для себя

Хорошим вариантом первой квартиры может стать уютная студия от 2,9 млн рублей в ЖК «Петр Великий», расположенном на берегу Невы. Одним из преимуществ планировки является большой балкон площадью 8 кв. метров, где можно обустроить зону отдыха или организовать место для хранения вещей. Квартира находится на 32 этаже, поэтому из окон будут открываться виды реки и набережной. Покупатели могут сделать ремонт самостоятельно или дополнительно заказать чистовую отделку от застройщика.

Если вам нравятся европейские планировки с большими кухнями-гостиными, где удобно собирать друзей, обратите внимание на «евродвушки». Например, в ЖК «Стрижи в Невском», который строится рядом с метро «Ломоносовская», такую квартиру можно приобрести от 4,2 млн рублей. Заехать вы можете сразу после получения ключей: во всех квартирах проекта предусмотрена полная чистовая отделка по стандартам Setl City «Итальянские коллекции».

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Для инвестиций

Инвесторам, которые приобретают квартиры для переуступки, стоит обратить внимание на объекты, выведенные на рынок недавно, чтобы купить недвижимость по стартовым ценам. Среди таких жилых комплексов – «Pulse на набережной», продажи в котором были открыты в ноябре. Здесь можно приобрести студию от 2,75 млн рублей.

Хороший вариант для сдачи в аренду – это студия или однокомнатная квартира, расположенная в новом доме в пешей доступности от метро. Например, в жилом комплексе «Стрижи в Невском», который находится всего в 10 минутах ходьбы прогулочным шагом от станции «Ломоносовская» и рядом с парком им. Бабушкина. Здесь можно приобрести однокомнатную квартиру от 4,3 млн рублей.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Невские паруса" – застройщик ООО «Евростройпроект», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations

ЖК «Pulse на набережной» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/pulse-na-naberezhnoi

ЖК «Стрижи в Невском» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/strizhi

ЖК "Петр Великий и Екатерина Великая" - застройщик ЗАО "РСТИ", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/