В Австралии болельщики на матче развернули плакат «Быть белым – это нормально». Их выгнали и начали дело о расизме

Делом о расизме внезапно обернулся, казалось бы, безобидный баннер на матче по крикету в Австралии. Троих местных болельщиков, 50, 24 и 38 лет, полиция выгнала со стадиона через несколько минут после того, как они развернули плакат с надписью «Быть белым – это нормально», пишет 25 января The Guardian.

Задерживать их не стали, но началось расследование о расизме. В свою очередь, Федерация крикета Австралии вынесла мужчинам «первое и последнее предупреждение», но не стала их штрафовать.

It's ok to be white, you standout from your bullshit better pic.twitter.com/94NahSacsn — John (@John_Hanna) 25 января 2019 г.

«Не стоит уделять этим троим еще больше внимания, потому что они этого не заслуживают, но хочу сказать, что в спорте, как и где-либо еще, расизму нет места. Спорт должен объединять людей, так что я рад, что их быстро выгнали со стадиона», – прокомментировал инцидент министр спорта Западной Австралии Мик Мюррей.

В октябре 2018 года в Австралии инициативная группа попыталась принять законопроект против расизма в отношении белокожего населения страны. Слоган законопроекта был таким же: «Быть белым – это нормально». Однако его отклонили.

Отметим, что время от времени борьба с расизмом приобретает курьезные формы. Например, в октябре 2018 года создатели «Симпсонов» задумались об исключении из мультфильма второстепенного персонажа Апу Нахасапимапетилона. Поводом стало мнение некоторых зрителей, что его индийский акцент и стереотипное поведение оскорбляют индусов, проживающих в США. Аналогичные ситуации происходят в рамках борьбы с сексизмом. Так, во время чемпионата мира по футболу в России Международная федерация футбола (ФИФА) попросила телевизионщиков меньше показывать во время трансляций футбольных матчей привлекательных болельщиц на трибунах из-за того, что некоторые наблюдатели усмотрели в этом признаки сексизма.