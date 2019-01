В Австралии болельщики на матче развернули плакат «Быть белым – это нормально». Их выгнали и начали дело о расизме

Делом о расизме внезапно обернулся, казалось бы, безобидный баннер на матче по крикету в Австралии. Троих местных болельщиков, 50, 24 и 38 лет, полиция выгнала со стадиона через несколько минут после того, как они развернули плакат с надписью «Быть белым – это нормально», пишет 25 января The Guardian.

Задерживать их не стали, но началось расследование о расизме. В свою очередь, Федерация крикета Австралии вынесла мужчинам «первое и последнее предупреждение», но не стала их штрафовать.

It's ok to be white, you standout from your bullshit better pic.twitter.com/94NahSacsn