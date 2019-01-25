СМИ: После взрыва в Магнитогорске массово задерживают мигрантов. Супруга одного из них рассказала о пытках

В Магнитогорске после гибели 39 человек при взрыве в жилом доме усилена проверка мигрантов. Один из них арестован. Супруга утверждает, что его пытали и просили назвать данные не известных ему бородатых мужчин.

С гражданкой Кыргызстана Халимахон Зайнабидиновой 25 января беседовали журналисты радио «Азаттык». Семья переехала в Россию в 2010 году, последние месяцы жила в Магнитогорске. По словам женщины, ее супруга по имени Хуснидин задержали еще 16-го числа, жена посетила его в управлении МВД по Челябинской области на следующий день. По словам Зайнабидиновой, мужа «положили на живот, на спину положили кирпичи и ударили током». Синяки на лице мужчина объяснил супруге тем, что полицейские через пытки требовали у него дать показания против не знакомых ему людей с фото, его самого якобы заподозрили в причастности к взрыву. Зайнабидинов арестован и находится в СИЗО №2 Магнитогорска, сообщает радиостанция.

Также без ссылки на источник сообщается, что по требованию прокуратуры уроженец Средней Азии может быть депортирован в Кыргызстан – он находится в международном розыске по делу об организации массовых беспорядков, умышленном повреждении имущества и разжигании межнациональной розни, дела были возбуждены после событий июня 2010 года на юге Кыргызстана.