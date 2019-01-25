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Происшествия
25.01.2019 15:14
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140 пассажиров застряли в Пулково из-за скользкой полосы. Самолет «Якутии» шел на запасной аэродром

В Петербурге минимум на шесть часов задерживается вылет самолета авиакомпании «Якутия». В аэропорту коротают время почти полторы сотни человек.

Как следует из онлайн-табло Пулково, запланированный на 17:00 25 января вылет «Боинга-737» в Якутск рейсом R3 588 задержан до позднего вечера. Ориентировочное время отправления — 23.00.

Как сообщил «Фонтанке» представитель «Якутии» в Петербурге, на самолет приобрели билеты 140 пассажиров. Задержка не связана с поломкой воздушного судна.

«Борт утром 25 января летел в Якутск, но не смог приземлиться из-за низкого коэффициента сцепления и ушел на запасной аэродром в Нерюнгри, – уточнил представитель. – В настоящее время он возвращается в Якутск и после обслуживания возьмет курс на Петербург».

В Пулково в связи с поздним прибытием воздушного судна задержан также рейс AF1465 в Париж авиакомпании AirFrance. Планировалось, что самолет отправится в 16.45, но он еще летит над Балтийским морем, следует из данных сервиса слежения Flightradar24.

 

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